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Во Львове простились с 21-летним бойцом, погибшим на Донбассе: фото и видео

четверг, 05 сентября 2019, 08:14
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В среду, 4 сентября, в центре Львова прошла церемония прощания с бойцом ВСУ Богданом Ховалко, который погиб в зоне ООС.

Об этом сообщает "Варта1".

Богдан Ховалко родился в селе Ланы, Пустомытовского района. Бойцу был 21 год. Он служил в составе 24-ой отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Попрощаться с погибшим военным пришло несколько десятков жителей Львова.

Кортеж с телом бойца они встречали на коленях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Кроме того, ранее украинские волонтеры подсчитали количество погибших на Донбассе боевиков за три месяца лета 2019 года.

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