Как боевики делают из ВСУ "фашистов": опубликовано показательное видео

В сети показали видео, на котором видно, как боевики ведут обстрел мирного населенного пункта на Донбассе, в районе которого нет позиций украинских военных.

Кадры с места событий в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Обстрел российско-оккупационными войсками мирного поселка где нет позиций ОС. Лишь чудом, во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал", - отметил он.

По словам Штефана, такие действия в очередной раз показывают, что боевики в первую очередь стремятся дискредитировать подразделения Вооруженных сил Украины в глазах мирных жителей и мирового сообщества.

Также он обвинил противника в пренебрежении Минских договоренностей и заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Донецкой области вынесли приговор боевику Руслану Гаджиеву, который был танкистом в батальоне "Август" боевиков ДНР.