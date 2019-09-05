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Убили девушку и отца: сеть потрясла история грузина, который воюет против России на Донбассе

четверг, 05 сентября 2019, 03:30
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Фото: 93-я бригада\Facebook

Украинцев растрогала история военнослужащего из Грузии Георги Чубитидзе, который воюет на Донбассе на стороне Украины, не понаслышке зная о жутких последствиях "русского мира" на примере Абхазии.

Ее рассказали на странице 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook.

"Сначала у меня убили девушку. Из-за нашего совместного фото, где я в военной форме. А потом, 12 числа, когда мы отступили, чечены, кадыровцы убили отца. Он стоял в центре города в очереди за сухим пайком. Он имел инвалидность, ходил с тростью. Тогда увидел чеченцев и упрекнул, потому что помогал им во время войны с Россией в 2002 году. За это и поплатился. Убили прямо на улице при свидетелях. Для меня это был кошмарный период", - поделился воспоминаниями военный.

Чубитидзе рассказал, на какую подлость может пойти Россия в Украине.

"Когда я воевал тогда с россиянами, личностного гнева не испытывал. Все делал спокойно, с холодной головой. Понимал, что воюю скорее с государством, чем с людьми. Россия тогда не ожидала такого сильного сопротивления. Открыла второй фронт, применила авиацию. Постоянно жду, что может это повторить и здесь, на Донбассе", - тревожится он.

В Украине военный живет с 2013 года. В Грузии у него осталась только мама.

"Когда 18 апреля 2015 года в Широкино погиб грузин Георги Джанелидзе с позывным "Сатана", к ней пришли в тот же день и сообщили, что ее сын умер. Перепутали со мной. А я тогда находился в Киеве. Пришлось ее успокаивать", - говорит военный.

В сети, узнав историю бойца, не смогли удержаться от комментариев восхищения.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть растрогала история о матери погибшего бойца АТО, которая в день рождения сына родила ребенка.

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