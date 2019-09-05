"Перемирие" на Донбассе: ВСУ понесли новую потерю

В среду, 4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как отмечается, боец получил несовместимые с жизнью ранения вследствие обстрела боевиков.

"Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении пресс-центра.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в понедельник, 2 сентября, на Донбассе в ходе боевого столкновения с силами российских оккупантов погиб очередной украинский военнослужащий – Проценко Андрей Юрьевич.

Кроме того, ранее украинские волонтеры подсчитали количество погибших на Донбассе боевиков за три месяца лета 2019 года.