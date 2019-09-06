Утренний Киев в пятницу: завораживающий снимок с высоты птичьего полета

6 сентября жители украинской столицы стали свидетелем красивого явления: Киев затянуло туманом, словно горную местность.

Яркую фотографию опубликовала в своем Facebook фотограф Зебеде Шерфетдинова.

На снимке, сделанном с высоты птичьего полета, видно, как туман опустился на минимальную высоту, оставив над собой многоэтажные здания. Фотография действительно вышла завораживающей.

Напомним, что в сети появился видеоролик сильнейших гроз в Кривом Роге, настолько мощных, что пользователи пошутили, что город посетил скандинавский бог грома Тор.

Также "Апостроф" сообщал, что космический телескоп Hubble сфотографировал необычную звезду, которая испускает облака газа вокруг себя, и потому похожа на медузу.