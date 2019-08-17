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Похожа на медузу: телескоп Hubble сфотографировал необычную огромную звезду

суббота, 17 августа 2019, 21:00
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Космический телескоп Hubble сфотографировал необычную звезду, которая испускает облака газа вокруг себя, и потому похожа на медузу.

Об этом сообщает ресурс Space.com.

Космическому экзотическому объекту дали название NGC 2022. Подобные звезды еще называют планетарными туманностями. В центре NGC 2022 - гигантская красная звезда, которая размером приблизительно с наше Солнце, но весит до восьми раз тяжелее него.

Ее необычный вид имеет объяснение: в ней заканчиваются термоядерные реакции, которые преобразовывают водород в гелий. Гравитация расплющивает эту звезду, ее температура сильно растет и она испаряется, превращая гелий в углекислый газ.

"Более половины массы такой звезды может быть утеряно вследствие образования газовой оболочки вокруг. В то же время ядро звезды сжимается и нагревается, испуская ультрафиолетовый свет, который заставляет светиться вытесненные газы", - отметили руководители миссии Hubble.

На полученном телескопом изображении ядро находится в самом центре в виде яркого желто-оранжевого круга. А газы, которые звезда оставляет вокруг себя, изображены более холодной длиной волн в розовых и фиолетовых оттенках.

Подобное через несколько миллиардов лет произойдет и с Солнцем, когда на нем закончатся термоядерные реакции превращения водорода в гелий.

Как сообщал "Апостроф", ученые NASA нашли в данных снятого с исследований космического телескопа Kepler звезду-белый карлик KIC 8145411, которого не может существовать в природе.

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