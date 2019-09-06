Гоголь бы позавидовал: в сети поделились историей про "мертвых" студентов у боевиков ЛНР

Жители оккупированных территорий Донбасса сообщают, что многие учебные заведения в ОРДЛО испытывают большой недобор студентов, из-за чего администрации вузов используют данные несуществующих учащихся.

Об этом на своей странице в Twitter пишет пользователь под ником Добрый Шубин.

По его словам, некоторые "студенты" получают небольшую стипендию только за то, что разрешают использовать свои данные для отчетности.

"У друга дочка третий раз учится в одном и том же училище. Первый раз закончила до 2014 года. Потом ее нашли по старым спискам и предложили опять "учиться", а теперь еще раз. Она получает стипендию 500 рублей, а преподы получают зарплату, используя данные несуществующих студентов. ЛНР", – говорится в сообщении.

"Гоголь обзавидовался бы", – пишут в комментариях к посту.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ясиноватой, на оккупированной территории Донецкой области, сгорел дом так называемого "главы МВД" ДНР, Алексея Дикого.