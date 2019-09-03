На Донбассе неизвестные "диверсанты" уничтожили дом главаря ДНР: опубликовано видео

В Ясиноватой, на оккупированной территории Донецкой области, сгорел дом так называемого "главы МВД" ДНР, Алексея Дикого.

Об этом сообщается на Facebook-странице благотворительного фонда "Вернись живым".

Волонтеры опубликовали видео, снятое с воздуха, на котором видно, как горит большой двухэтажный коттедж. Как отмечается, это произошло еще до объявления очередного перемирия.

"Прямо посреди временно оккупированной Ясиноватой сгорел дом "главы "МВД" так называемой "ДНР" Дикого Алексея Александровича. Обычно оккупанты во всех своих бедах обвиняют украинские ДРГ, но не в этот раз. Такой наглости они не ожидали, поэтому решили вообще замолчать этот факт", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе провели успешную операцию без применения оружия, вынудив боевиков бежать.