Плодили нищих, пока японцы работали: в сети высмеяли "шутку" Путина про секс в России

В интернете пользователи высмеяли "юмор" президента РФ Владимира Путина про японцев и россиян.

Об этом сообщают на странице Vіtаuskаs в Twitter.

"Президент РФ объясняет, как так получилось, что всего через 18 лет после войны проигравшая Япония не только удвоила ВВП,но и вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Без нефти и газа. А в "победившей" России спустя 75 лет 1/3 населения справляют нужду в деревянной будке на улице", - написали в сети.

Путин заявил, что Япония после войны начала развиваться быстрее, чем Россия, приведя в пример Чечню и Дагестан. Он отметил, что в его государстве, несмотря на это, рождаемость в три раза больше, чем в Японии.

"Вопрос в том, на что тратить энергию", - подчеркнул глава РФ.

В сети пользователи прокомментировали его "шутку".

Как сообщал "Апостроф", новая фотография президента России Владимира Путина в очередной раз вызвала шутки о "скрытом" росте главы Кремля.