Мелкий и помолодевший: в сети заметили нового клона Путина

Новая фотография президента России Владимира Путина в очередной раз вызвала шутки о "скрытом" росте главы Кремля.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook блогер Алексей Голобуцкий.

Блогер, в частности, шутит насчет того, что на эту фотографию попал "неудачный" клон президента Российской Федерации, который выглядит ниже своего невысокого премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Путин (официальный рост 172 см) с Медведевым (официальный рост 163 см) сегодня были в Анапе. Опять какого-то мелкого Путина подобрали: этот вариант заметно ниже совсем низенького Медведева", – пишет Голобуцкий.

Другие пользователи также шутят над фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин попал в неловкую ситуацию во время визита в Уральский федеральный университет: на групповом фото его закрыл один из студентов.