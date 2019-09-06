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Под Днепром модель обратилась к властям, станцевав эротичный танец: фото и видео

пятница, 06 сентября 2019, 15:48
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Известная танцовщица и модель Юлия Белайша приняла решение обратить внимание властей на недострой бассейна в Никополе Днепропетровской области с помощью эротического танца на месте стройки.

Запись и фото ее танца были выложены ею в открытом доступе.

Так, девушка станцевала сексуальный танец в купальнике в котловане, который был разрыт для установки фундамента на месте стройки бассейна.

Следует отметить, что бассейн в Никополе Днепропетровская областная государственная администрация начала строить в 2018 году, однако весной 2019 года работы резко остановились. Сначала сдачу объекта анонсировали на конец 2019 года, потом перенесли на 2020-й.

"А бассейн вообще строить собираются? Или пообещали и хватит, пусть никопольчаны во сне плавают", - подписала видео модель.

Как сообщал "Апостроф", ранее модель из Днепра Анна Минюкова (Ася Микович), заявила, что разденется для фотосессии, если мэр города Борис Филатов выиграет пари с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спустя некоторое время она выложила в сеть эротическую фотосессию с частично обвалившегося моста в Харькове и призвала руководство города заняться ремонтом объекта.

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