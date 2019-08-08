Не спецслужба, а цирк: сети разгневал ответ СБУ на выходку главарей ЛНР в Станице Луганской

В интернете возмутились из-за ответа Службы безопасности Украины про выходку главарей так называемых ЛНР в Станице Луганской на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что задержания пособников террористов Владислава Дейнего и Ольги Копцевой в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушение перемирия.

СБУ расследует уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР. Их пока не задержали, но в пресс-службе заявили, что террористы понесут наказание.

Однако пользователей сети возмутил ответ Службы безопасности.

Как сообщал "Апостроф", появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" на Донбассе боевиков является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов.