Россия стягивает военные корабли в Крым: появились свежие фото из Севастополя

В оккупированный Севастополь прибыл новейший морской тральщик "Иван Антонов".

Как сообщает российское агентство "РИА Новости", судно прибыло в порт после перехода через Атлантику.

"Иван Антонов" представляет собой новое поколение кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз.

Его назвали в честь героя Советского Союза, снайпера Балтийского флота Ивана Петровича Антонова. Построено судно на Средне-Невском судостроительном заводе.В январе 2019 года его приняли в состав Черноморского флота.

По состоянию на лето 2019 года экипаж тральщика преодолел более 5 тысяч морских миль и выполнил в пути ряд корабельных учений.

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