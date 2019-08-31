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Пассажирский автобус в Крыму столкнулся с грузовиком: опубликованы фото

суббота, 31 августа 2019, 20:36
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В субботу, 31 августа, в оккупированном Крыму, на Феодосийской трассе, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как отмечается, в аварию попал рейсовый автобус, который двигался по маршруту "Севастополь-Судак". Автобус столкнулся с автомобилем "Газель", груженным досками.

"Газель" при столкновении с автобусом от удара выкинуло с дороги.

О наличии и числе пострадавших не сообщается. Авария не создала пробки на трассе.

Так называемое "Российское управление МЧС по Крыму" пока не комментировало данный инцидент.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в городе Стрый Львовской области водитель автомобиля Volkswagen сбил на тротуаре на улице Галицкой 40-летнего мужчину с двумя детьми. 4-месячный мальчик умер в реанимации.

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