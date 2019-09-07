Мама Сенцова рассказала о планах сына после освобождения: видео

В воскресенье, 8 сентября, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, которого освободили в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, встретится со своей мамой в Киеве.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Мама Сенцова рассказала журналистам, что приедет из оккупированного РФ полуострова в Киев к сыну вместе с внуком Владом.

"Я вижу тебя! С Алиной! Ты как? Моя радость! Целую, обнимаю! На завтра готовлюсь", - сказала Людмила Сенцова.

Она также отметила, что очень рада, что дождалась возвращения сына: "Я его дождалась. Я завтра его обниму".

Сам Сенцов после приземления в Киев поблагодарил всех, кто боролся за освобождение пленных все эти годы и помогал им и их семьям.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Он прошел в формате "35 на 35".