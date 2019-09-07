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Фото дня: трогательные кадры встречи освобожденных украинцев с родными в "Борисполе"

суббота, 07 сентября 2019, 14:53
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7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Он прошел в формате "35 на 35".

Возвращение пленных из России: онлайн трансляция и все подробности обмена

Самолет с украинскими пленными приземлился в аэропорту "Борисполь" под Киевом около 13:20.

"Апостроф" публикует самые яркие фотографии со встречи украинских политзаключенных и моряков на Родине.

Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
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Как известно, встречал заключенных лично президент Украины Владимир Зеленский и другие топ-чиновники Украины, среди которых руководители силовых ведомств.

Во время обращения к журналистам и родственникам освобожденных президент заявил, что вскоре Украина вернет всех пленных, а этот обмен является первым шагом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские моряки и другие заложники Кремля вернулись домой: опубликован список

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Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой

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