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Наивный мечтатель: появилось забавное видео с Зеленским в роли рэпера

суббота, 07 сентября 2019, 08:20
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В сети показали смешной видеоролик-пародию на президента Украины Владимира Зеленского.

Умельцы создали из отдельных выступлений главы государства целую рэп-композицию. Вышло действительно смешно.

Так, в кадр попали различные моменты с Зеленским, здесь также был вставлен кадр, как глава государства общается по телефону с мэром Киева Владимиром Кличко, который задолжал средства одному из предприятий Днепроптровской области.

Напомним, что в столице России, Москве, в метро заметили мужчину, который напоминает президента Украина Владимира Зеленского.

Ранее "Апостроф" сообщал, что полицейские установили личность автора скандального ролика, появившегося во время президентской избирательной кампании в Украине, на котором грузовик сбивает уже нынешнего гаранта Владимира Зеленского.

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