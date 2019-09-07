Наивный мечтатель: появилось забавное видео с Зеленским в роли рэпера

В сети показали смешной видеоролик-пародию на президента Украины Владимира Зеленского.

Умельцы создали из отдельных выступлений главы государства целую рэп-композицию. Вышло действительно смешно.

Так, в кадр попали различные моменты с Зеленским, здесь также был вставлен кадр, как глава государства общается по телефону с мэром Киева Владимиром Кличко, который задолжал средства одному из предприятий Днепроптровской области.

Напомним, что в столице России, Москве, в метро заметили мужчину, который напоминает президента Украина Владимира Зеленского.

Ранее "Апостроф" сообщал, что полицейские установили личность автора скандального ролика, появившегося во время президентской избирательной кампании в Украине, на котором грузовик сбивает уже нынешнего гаранта Владимира Зеленского.