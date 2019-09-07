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Освобожденных украинских моряков наградили прямо в аэропорту: фото

суббота, 07 сентября 2019, 16:58
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В субботу, 7 сентября, сразу по прибытию в киевский аэропорт "Борисполь", украинским военным морякам, вернувшимся из российского плена, вручили награды.

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Об этом сообщает пресс-служба Командования Военно-морских сил Украины.

Как отмечается, командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики.

После этого освобожденные отправились проходить медицинский осмотр с целью определения состояния здоровья после российской тюрьмы, по завершению осмотра военные разъедутся по домам на заслуженный отдых.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в аэропорту "Внуково" в России заключенных, освобожденных украинской стороной в рамках своих обязательств по обмену, встречали лишь несколько российских журналистов.

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