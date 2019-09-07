Самолеты с российскими и украинскими пленными поднялись в небо: фото, видео и данные про Цемаха

Самолет Ан-148 с украинскими заключенными вылетел из московского аэропорта "Внуково" и направляется в аэропорт "Борисполь" в Киеве.

Возвращение пленных из России: онлайн трансляция и все подробности обмена

Как сообщает российская пресса, рейс выполняет самолет специального летного отряда "Россия".

Параллельно из Украины в Москву вылетел специальный рейс с заключенными, которые будут переданы России. В их числе Кирилл Вышинский и Владимир Цемах.

Тем временем в СБУ заявили, что официальная встреча освобожденных украинцев состоится в терминале "В" аэропорта "Борисполь". В ней примут участие журналисты и руководство страны.

Также известно, что сюда уже прибыли главы СБУ и МВД Иван Баканов и Арсен Аваков.

Ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивные фотографии того, как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом.