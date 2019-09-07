Самый бархатный сезон: в сети показали фото "наплыва" туристов на пляжах Крыма

Несмотря на начало бархатного сезона, туристов в оккупированном Крыму как не было, так и нет.

Соответствующие фотографии публикуют пользователи социальных сетей.

Так, в сети показали ситуацию с Поповки, Гурзуфа и Судака. Ранее популярные курорты для туристов сейчас просто пустуют.

Такая ситуация сложилась на полуострове после незаконной аннексии Россией. Тем временем на украинских курортах по-прежнему отдыхают сотни тысяч туристов.

Напомним, что в районе Судака близ оккупированного Россией Крыма затонул прогулочный катер, одного из пассажиров до сих пор не нашли.

Как сообщал "Апостроф", несмотря на окончание лета, в оккупированном Крыму сохраняется прекрасная погода, что должно привлекать тысячи туристов на закрытие сезона отпусков.