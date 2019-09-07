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Сгоняют стадо: в сети рассказали, как в Крыму готовятся к незаконным выборам

суббота, 07 сентября 2019, 23:30
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Пользователи сети обсуждают внеочередные фейковые выборы в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

На аннексированном РФ полуострове избирателей готовят к выборам депутатов в Государственный совет Республики Крым. В интернете отметили, что на содовом заводе всех подчиненных начальники агитируют идти голосовать. Отмечают, что на входе будут стоять проверяющие и отмечать тех, кто пришел. Работники цехов, в которых будет больше всех избирателей, получат денежную премию.

"Как только не сгоняют людей... как скотов", - написали в сети и также отметили, что этот завод - частное предприятие. Там же поинтересовались, что тогда происходит в госучреждениях.

Многие также прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", первый глава Меджлиса, экс-уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев рассказал о парламентских выборах и способах возвращения Крыма.

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