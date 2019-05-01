На празднике 1 мая в Крыму коммунисты устроили "бунт": опубликованы фото

В День труда, 1 мая в сквере Героев социалистического труда оккупированного Симферополя состоялся митинг коммунистических сил, участники которого призвали население не голосовать за прокремлевскую партию "Единая Россия" на грядущих незаконных выборах.

Об этом сообщило издание "Крым.Реалии".

Отмечается, что в митинге приняли участие больше пятидесяти человек, а одним из организаторов был Леонид Грач – коллаборационист, экс-глава Верховного совета Республики Крым, имеющий украинское гражданство. Ныне Грач возглавляет крымскую ячейку российской коммунистической партии.

Также на митинге были замечены представители группировки под названием "Крымское казачество" и бывшие сотрудники "национализированного" оккупантами Бахчисарайского потребсоюза.

"Крымом сегодня руководят те, кто позволял грабить крымчан, находясь в "Партии регионов", а теперь им же поручено определять сумму нанесенного ущерба экономике Крыма в период нахождения в составе Украины. Мы требуем немедленной отставки нынешних крымских правителей-лжепобедителей", – отметил спикер на митинге.

Участники мероприятия предложили Леонида Грача в качестве лидера оппозиции действующей в Крыму "власти", якобы именно он сможет в достаточной мере защитить "конституционные права крымчан".

Также были вывешены антиправительственные плакаты с требованиями отставки уличенного в коррупции "губернатора" оккупированного Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей сети охватила острая ностальгия по прошлому оккупированного Россией Крыма, когда он был под украинским суверенитетом.