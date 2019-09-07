Уже не сезон: появилось грустное видео побережья на курорте Кирилловка

В пятницу, 6 сентября, популярный курорт в Запорожской области, поселок Кирилловка, накрыл сильный дождь.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "street surfer".

На записи можно увидеть пляжи, кафе возле моря и территорию самого поселка.

Как отмечается, циклон подпортил "бархатный" сезон для отдыхающих, которых с каждым днем в Кирилловке становится все меньше.

Несмотря на то, что для курортников в Кирилловке все еще есть все условия – от работающих кафе до пляжных развлечений, – людей там становится все меньше.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", туристы в Кирилловке показали нашествие огромных медуз на пляжах. На снимках можно увидеть огромного вида медузы, которые, не боясь людей, подплывают к самому берегу.