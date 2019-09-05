Крыму и не снилось: туристы в Кирилловку летят на вертолетах, сеть позабавило видео

В курортный поселок Кирилловка Запорожской области туристы добираются на вертолетах.
Об этом сообщает информационно-аналитический портал "Акцент".
В сети опубликовали видео, как постояльцы добирались до базы отдыха прямо на вертолете. Такой транспорт дорогостоящий, потому стало ясно, что в Кирилловке отдыхают также и состоятельные люди.
Как рассказали очевидцы, вертолет приземлился прямо возле бассейна одной из баз отдыха.
Отметим, что поселок, в отличие от оккупированного Россией Крыма, в этом сезоне среди украинцев пользуется несказанной популярностью. Смотря на это, на выезде и въезде к нему создаются большие пробки. А вертолет - очень удобное средство передвижения и хорошая альтернатива.
Напомним, в оккупированном Крыму сохраняется прекрасная погода, что должно привлекать тысячи туристов на закрытие сезона отпусков. Однако наплыва отдыхающих там нет и не было.
Как сообщал "Апостроф", на курорте Кирилловка в Запорожской области запустили погодную станцию, которая отображает данные о погоде в регионе в реальном времени.