Крыму и не снилось: туристы в Кирилловку летят на вертолетах, сеть позабавило видео

В курортный поселок Кирилловка Запорожской области туристы добираются на вертолетах.

Об этом сообщает информационно-аналитический портал "Акцент".

В сети опубликовали видео, как постояльцы добирались до базы отдыха прямо на вертолете. Такой транспорт дорогостоящий, потому стало ясно, что в Кирилловке отдыхают также и состоятельные люди.

Как рассказали очевидцы, вертолет приземлился прямо возле бассейна одной из баз отдыха.

Отметим, что поселок, в отличие от оккупированного Россией Крыма, в этом сезоне среди украинцев пользуется несказанной популярностью. Смотря на это, на выезде и въезде к нему создаются большие пробки. А вертолет - очень удобное средство передвижения и хорошая альтернатива.

Напомним, в оккупированном Крыму сохраняется прекрасная погода, что должно привлекать тысячи туристов на закрытие сезона отпусков. Однако наплыва отдыхающих там нет и не было.

Как сообщал "Апостроф", на курорте Кирилловка в Запорожской области запустили погодную станцию, которая отображает данные о погоде в регионе в реальном времени.