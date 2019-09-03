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Бархатный сезон в Кирилловке: в сети показали фото и видео огромных медуз на пляже

вторник, 03 сентября 2019, 10:05
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Фото: соцсети

Туристы популярного украинского курорта Кирилловка Запорожской области показали нашествие огромных медуз на пляжах.

Соответствующие фото и видео опубликовал пользователь cottageoasis в Instagram.

На снимках можно увидеть огромного вида медузы, которые, не боясь людей, подплывают к самому берегу.

Отметим, эксперты говорят о необратимости процесса повышения солености Азовского моря, соответственно, "нашествие медуз" станет здесь постоянным явлением. Также отмечается, что медузы в большом количестве не несут угрозы для местной экосистемы.

Как сообщал "Апостроф", это не первое нашествие медуз в Кирилловке. Так, ранее популярный курорт Кирилловка уже атаковали медузы-"монстры".

Кроме того, в сети показали, как выглядят пляжи в Кирилловке в последний день лета.

Также появилось красочное видео курорта Кирилловка с высоты птичьего полета.

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