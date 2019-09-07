В Киеве приземлился самолет с украинскими заключенными: фото и видео

В киевском аэропорту "Борисполь" совершил посадку самолет, на борту которого находятся украинские заключенные, которых передала Россия.

Возвращение пленных из России: онлайн трансляция и все подробности обмена

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Пока неизвестно, кто именно находится на борту. В аэропорту украинцев встречают десятки журналистов и родственники. Также здесь лично присутствует президент Украины Владимир Зеленский, который первым будет приветствовать освобожденных заключенных.

В ближайшее время станет известно, кто именно попал в список на обмен. Также пока неясно, кого отправили в Россию.

Ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивные фотографии того, как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом.