Какой будет погода в Украине в воскресенье: карта и свежий прогноз

В воскресенье, 8 сентября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода, лишь в некоторых областях пройдут дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, дожди пройдут в Закарпатской области. Там же ожидается гроза. На всей остальной территории страны – сухо.

Средняя температура воздуха по Украине составит 24-26 градусов тепла. Жарче всего будет на юге, в Херсонской области. Здесь столбик термометра достигнет отметки в 29 градусов. Прохладнее всего будет на западе страны, во Львовской и Закарпатской областях, – от 22 до 24 градусов днем.

Ночью температура воздуха по стране составит в среднем от 11 до 14 градусов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", до конца недели в Украине прогнозируют хорошую, но уже осеннюю погоду.