Пляжи еще не опустели: появилось интересное видео с курорта Кирилловка

В интернете обнародовали свежее видео с курорта Кирилловка Запорожской области - в субботу, 7 сентября, на пляжах все еще были отдыхающие.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Судя по кадрам, туристов не так много, как было ранее, но, несмотря на осень, они не отказываются от отдыха. Температура воды была около 23 градусов.

Отмечается, что с утра на центральном пляже людей немного, а вот под вечер в самом центре Кирилловки жизнь еще кипит.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", туристы в Кирилловке показали нашествие огромных медуз на пляжах. На снимках можно увидеть огромного вида медузы, которые, не боясь людей, подплывают к самому берегу.