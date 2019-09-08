Засветился в окопах: на свежих фото главаря ДНР заметили интересную деталь

В сети появились фото главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина в окопах.

Об этом сообщает блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

У "руководителя республики" заметили каску как у российских воинов.

"Касочка у Пушилина норм. Где-то я такое уже видел. Ах, да...", - написал Казанский.

Пользователи сети прокомментировали снимок, а также выдвинули свои предположения, где могли видеть похожую каску.

Напомним, в сети посмеялись и опубликовали фотожабы с "воскресшими" проросийскими боевиками Донбасса: Гиви, Моторолой и главарем так называемой ДНР Александом Захарченко.

Как сообщал "Апостроф", пользователи интернета едко высмеяли фото одного из главарей ДНР Эдуарда Басурина возле памятника ликвидированному главарю террористов ДНР Александру Захарченко.