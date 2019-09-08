RU  UA  EN

воскресенье, 8 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 сентября

12:50
Умерла жизнь: сеть впечатлило свежее фото из Крыма
12:43
Футболиста "Челси" жестко избили: опубликовано фото
12:35
Засветился в окопах: на свежих фото главаря ДНР заметили интересную деталь
12:27
Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ
12:17
В Киеве мужчина совершил самоубийство с помощью флакона духов: фото и видео с места
12:10
Экс-чемпион мира по боксу брутально оскорбил Усика
12:07
В оккупированном Крыму поставили на место пропагандистов Путина: опубликовано фото
11:52
Экс-глава НКРЭКУ заявил о сотрудничестве НАБУ и Коломойского
11:51
Улицу засыпало долларами: сеть взбудоражило необычное фото из Киева
11:31
Как Украине отразить газовый шантаж Путина: названы ключевые шаги
11:30
​"Дикий" эскадрон Шойгу: в сети высмеяли странное нападение на наблюдателей в России
11:05
Украине показывают "морковку": озвучен опасный план Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Засветился в окопах: на свежих фото главаря ДНР заметили интересную деталь

воскресенье, 08 сентября 2019, 12:35
переглянути новину українською

В сети появились фото главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина в окопах.

Об этом сообщает блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

У "руководителя республики" заметили каску как у российских воинов.

"Касочка у Пушилина норм. Где-то я такое уже видел. Ах, да...", - написал Казанский.

Пользователи сети прокомментировали снимок, а также выдвинули свои предположения, где могли видеть похожую каску.

Напомним, в сети посмеялись и опубликовали фотожабы с "воскресшими" проросийскими боевиками Донбасса: Гиви, Моторолой и главарем так называемой ДНР Александом Захарченко.

Как сообщал "Апостроф", пользователи интернета едко высмеяли фото одного из главарей ДНР Эдуарда Басурина возле памятника ликвидированному главарю террористов ДНР Александру Захарченко.

Фотовзгляд

Все галереи
Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин, приди: как живет прифронтовой Донбасс

Праздник со слезами на глазах: как Украина встречала пленных

Приятно, но тратить негде: почему идея Зеленского об изменениях в Конституцию лишена смысла

И снова лето: синоптики обрадовали погодой на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: