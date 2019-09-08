RU  UA  EN

воскресенье, 8 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 сентября

12:50
Умерла жизнь: сеть впечатлило свежее фото из Крыма
12:43
Футболиста "Челси" жестко избили: опубликовано фото
12:35
Засветился в окопах: на свежих фото главаря ДНР заметили интересную деталь
12:27
Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ
12:17
В Киеве мужчина совершил самоубийство с помощью флакона духов: фото и видео с места
12:10
Экс-чемпион мира по боксу брутально оскорбил Усика
12:07
В оккупированном Крыму поставили на место пропагандистов Путина: опубликовано фото
11:52
Экс-глава НКРЭКУ заявил о сотрудничестве НАБУ и Коломойского
11:51
Улицу засыпало долларами: сеть взбудоражило необычное фото из Киева
11:31
Как Украине отразить газовый шантаж Путина: названы ключевые шаги
11:30
​"Дикий" эскадрон Шойгу: в сети высмеяли странное нападение на наблюдателей в России
11:05
Украине показывают "морковку": озвучен опасный план Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В оккупированном Крыму поставили на место пропагандистов Путина: опубликовано фото

воскресенье, 08 сентября 2019, 12:07
переглянути новину українською

В аннексированном Россией Крыму, где в воскресенье, 8 сентября, проходят "выборы", появились показательные листовки о реалиях жизни на полуострове и отношении местных жителей к оккупационной власти.

Их опубликовали в Twitter-аккаунте "КРЫМский бандеровец".

"Весь Крым увешан листовками о “выборах”, которые оккупанты проводят сегодня. Прокуратура АРК призвала не принимать участие в этом шабаше. Тем временем на подъездах стали появляться и такие объявления. Фото из Феодосии", - говорится в подписи к фото листовок.

В листовках можно увидеть разочарование жителей Крыма оккупационным режимом России. Причем, если раньше недовольство крымчане не выражали громко, то сейчас наоборот, не бояться говорить об этом в открытую.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что оккупанты в Крыму с аукциона распродают недвижимость на полуострове.

Фотовзгляд

Все галереи
Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин, приди: как живет прифронтовой Донбасс

Праздник со слезами на глазах: как Украина встречала пленных

Приятно, но тратить негде: почему идея Зеленского об изменениях в Конституцию лишена смысла

И снова лето: синоптики обрадовали погодой на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: