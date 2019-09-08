В оккупированном Крыму поставили на место пропагандистов Путина: опубликовано фото

В аннексированном Россией Крыму, где в воскресенье, 8 сентября, проходят "выборы", появились показательные листовки о реалиях жизни на полуострове и отношении местных жителей к оккупационной власти.

Их опубликовали в Twitter-аккаунте "КРЫМский бандеровец".

"Весь Крым увешан листовками о “выборах”, которые оккупанты проводят сегодня. Прокуратура АРК призвала не принимать участие в этом шабаше. Тем временем на подъездах стали появляться и такие объявления. Фото из Феодосии", - говорится в подписи к фото листовок.

В листовках можно увидеть разочарование жителей Крыма оккупационным режимом России. Причем, если раньше недовольство крымчане не выражали громко, то сейчас наоборот, не бояться говорить об этом в открытую.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что оккупанты в Крыму с аукциона распродают недвижимость на полуострове.