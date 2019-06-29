Оккупанты в Крыму с аукциона распродают недвижимость на полуострове: что известно

Так называемые власти Крыма выставят на аукцион ряд объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Республики.

Об этом сообщает издание "Примечания".

Так, на торги планируется выставить нежилое здание – дом быта общей площадью 1041,1 кв. м, расположенное в пгт Ленино, а также здания и сооружения, расположенные в Алуште по улице Красноармейской, недвижимое имущество керченской базы отдыха "Пролив".

Также крымские "власти" согласовали отчуждение двух нежилых помещений, находящихся на улице Багликова в Алуште, трех объектов недвижимого имущества в Керчи по улице Галины Петровой, пяти объектов недвижимости гостиницы "Моряк" в Феодосии, четырех объектов оздоровительного комплекса "Пивденный", расположенного в пгт Черноморское.

Кроме того, на аукцион планируется выставить нежилые здания, расположенные в селе Молочное Сакского района, недвижимое имущество, в количестве трех объектов, расположенное в поселке Заозерное, и другие "лоты".

Как сообщал "Апостроф", подконтрольный российским оккупантам суд в Крыму принял решение отобрать у Крымской епархии канонической Православной церкви Украины ее главный храм, кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.