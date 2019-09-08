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Знаменитое розовое озеро на украинском курорте может исчезнуть: в сети показали фото

воскресенье, 08 сентября 2019, 01:33
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Одно из самых любимых мест для туристов - Лемурийское озеро, которое обычно называют "Розовым", - начинает пересыхать.

Как сообщает местная пресса, в данный момент здесь уже нет розового цвета, который давала бактерия Дуналиелла Салина при выработке бета-каротина.

Данная бактерия появлялась при цветении водорослей в особо жаркую погоду. Таким образом, чем выше была температура, тем ярче был розовый цвет.

Сейчас же соляное озеро приобрело бледные цвета, и теперь напоминает большой ледник.

Как рассказывают специалисты, озеро является уникальным местом. Недалеко от него продают соль, которую активно приобретают туристы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарная природная достопримечательность Украины – озеро Свитязь в Волынской области, катастрофически обмелело, местные и туристы бьют тревогу.

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