Намечается встреча: в сети едко высмеяли фото главаря ДНР с памятником убитому Захарченко

Пользователи интернета едко высмеяли фото одного из главарей ДНР Эдуарда Басурина возле памятника ликвидированному главарю террористов ДНР Александру Захарченко.

Соответствующий снимок разместили на странице "Роисся24" в Facebook .

"Еще одна уникальная фотография с вчерашней церемонии в молодой джамахирии", - сказано в подписи.

Стоит отметить, что на кладбище "Донецкое море" на месте захоронения Захарченко появился целый мемориальный комплекс с могильным крестом и памятником главарю ДНР в полный рост, что вызвало волну комментариев в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассмешили установкой бюста бывшему главарю боевиков Александру Захарченко в Донецке.

Между тем, главарь ДНР выдал "сенсацию" про убийц Захарченко. Как заявил российским СМИ нынешний "руководитель" ДНР Денис Пушилин, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства Захарченко.