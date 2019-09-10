Верующие УПЦ (МП) встретили Зеленского в аэропорту в Ровно: фото и видео беседы

Во вторник, 10 сентября президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Ровенскую область: в аэропорту его встретил митинг прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Об этом сообщает издание "РадиоТрек".

Прихожане и священники УПЦ МП обращались к президенту с требованием защитить их права. Они заявляли о том, что храмы, в которые они ходят, якобы "захвачены", а их самих оттуда выгоняют.

По словам журналистов, на митинг собралось около двух сотен священников и прихожан Московского патриархата.

Отметим, Владимир Зеленский прибыл в Ровенскую область, чтобы представить главу местной ОГА Виталия Коваля.

Как ранее сообщал "Апостроф", 10 августа в Волынской области произошла стычка между религиозными громадами двух местных сел – представителями УПЦ (МП) и ПЦУ.