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В сеть слили пикантное видео, записанное Зеленским для Коломойского

среда, 26 июня 2019, 18:00
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В интернете обнародовали пикантное видео, записанное в 2017 году ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и Студией "Квартал-95" для олигарха Игоря Коломойского.

Соответствующий ролик размещен на странице издания "Украинская правда" в Facebook.

Так, актеры "Студии Квартала-95" поздравляют Коломойского с днем рождения и в шутливой форме просят вернуть долг.

"У нас оказалось видео, записанное "Студией Квартал 95" 13-го февраля 2017 года в день рождения Игоря Коломойского. Записывал ролик сам Зеленский на телефон, а каждый из актеров студии приветствовал именинника и в шутливой форме просил вернуть хотя бы маленькую часть большого долга телеканала "1+1" перед Кварталом", - говорится в описании ролика.

Стоит отметить, что видео вызвало волну обсуждения в сети. Некоторые посчитали, что данный ролик - всего лишь шутка юмористов, другие восприняли его на полном серьезе.

По данным СМИ, тогда Зеленский заявлял, что телеканал "1+1" бизнесмена должен несколько миллионов долларов кварталовцам.

Напомним, ранее появилась яркая фотожаба с реакцией Зеленского на скандал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В то же время глава Министерства иностранных дел (МИД) Павел Климкин заявил, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ принималось еще не при президенте Владимире Зеленском.

Также президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время встречи с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

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