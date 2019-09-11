Где удерживается фигурант смертельного ДТП в Харькове Дронов: появилось видео из тюрьмы

Один из фигурантов жуткого ДТП на улице Сумской в Харькове, где 6 человек погибли, еще 6 получили ранения, Геннадий Дронов отбывает наказание в Полтавской области.

Об этом сообщают Факты.

Исправительная колония неподалеку от Полтавы, где проведет ближайшие 8 лет Геннадий Дронов (не считая еще двух лет, которые он уже пробыл в СИЗО), представляет собой исправительное учреждение с минимальным уровнем безопасности, где нет ни единого рецидивиста. Почти все мужчины здесь - осужденные за ДТП.

В камере находятся от двух до шести мужчин. Осужденным разрешены планшеты без выхода в интернет. Есть столовая с микроволновой печью и холодильником. Питание – три раза в день.

Дронов будет собирать свеклу и сеять озимые. За работу будет получать около 5 тыс. грн. в месяц. От тысячи до двух должен отдавать в колонию за коммунальные услуги и питание, часть – пострадавшим в аварии.

На работу его будет сопровождать инспектор, за хорошее поведение отпуск две недели в год. Его адвокат готовит кассационную жалобу в Верховный суд, поскольку, по его словам, полную вину Дронова, суд так и не доказал.

При этом, о досрочном освобождении речь может идти только после отбытия не менее половины срока.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, где отбывает наказание вторая фигурантка ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева.