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Расслабляться рано: в сети раскрыли новые детали дела о ДТП с Зайцевой

четверг, 15 августа 2019, 17:55
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Люди, которые делали все, чтобы виновники смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Геннадий Дронов и Елена Зайцева не получили заслуженные тюремные сроки, должны быть наказаны.

С таким заявлением в Facebook выступила журналист Татьяна Доцяк.

По ее словам, в список таких людей входят эксперты научного института Бокариуса, эксперты областного бюро судмедэксертиз, следователь по фамилии Волков и прокуроры. Журналист подчеркнула, что все они всячески пытались помочь осужденным избежать наказание за убийство шестерых человек.

Как известно, авария с участием Зайцевой и Дронова произошла в октябре 2017 года. На перекрестке Сумской и Мечникова столкнулись Volksvagen Touareg и Lexus. Последний выбросило на тротуар, в результате чего погибли 6 пешеходов. Еще столько же человек были травмированы. По версии следствия, водитель Lexus Елена Зайцева выехала на перекресток на красный свет. Водитель Volksvagen Геннадий Дронов двинулся на желтый сигнал светофора.

Как сообщал "Апостроф", в суде адвокат Елены Зайцевой Юлия Плетнева заявила, что вина ее подзащитной в ужасной трагедии значительно завышена.

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