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Освобожденные из плена украинские моряки растрогали сеть благородным поступком: фото

среда, 11 сентября 2019, 17:48
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Режим Путина приговорил к четырем годам российского активиста Константина Котова, который помогал украинским морякам. Выйдя на свободу, украинские военные отблагодарили активиста, собрав финансовую помощь для него.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, защищающий интересы ранее удерживаемых Кремлем украинских моряков, на своей странице в Facebook.

По его словам, моряки узнали о заключении Котова уже после своего освобождения. Как и сам политзаключенный, они не могли просто промолчать и остаться в стороне.

В целом украинским морякам за короткий срок удалось собрать 12 тысяч 400 гривен и 25 тысяч 850 рублей, которые уже совсем скоро будут переданы Виктории Ивлевой.

В социальных сетях украинцы активно обсуждают эту тему.

"Девиз украинских моряков "Своих не бросаем!" в полной мере относится и к Косте. Свободу Константину Котову!"– заявил адвокат.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 7 сентября, сразу по прибытию в киевский аэропорт "Борисполь", украинским военным морякам, вернувшимся из российского плена, вручили награды.

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