В России вынесли жесткий приговор активисту, который поддерживал украинских моряков

В четверг, 5 сентября, московский суд дал четыре года тюрьмы активисту Константину Котову, который помогал пленным украинским морякам.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Тверской районный суд вынес приговор по статье о нарушении правил проведения митингов. Отметим, что Котов публично выступал против войны России с Украиной и поддерживал украинских политзаключенных, якобы за неоднократное "нарушение правил проведения митингов".

В итоге суд назначил активисту 4 года заключения, что на полгода меньше срока лишения свободы, чем просила прокуратура.

"Суд постановил признать Котова виновным по статье 212.1 УК РФ и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - заявил судья.

Вынесение приговора сопровождалось массовым скандированием активистами фразы: "Свободу Котову!".

Как сообщал "Апостроф", в России суд заочно арестовал двух членов украинской националистической организации "С14" - Сергея Мазура и Александра Войтко.