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​Крым может только мечтать: опубликованы фото и видео переполненных пляжей под Херсоном

понедельник, 29 июля 2019, 02:20
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На зависть оккупантам в Крыму, в сети показали фото и видео переполненных пляжей курортного городка Лазурное Херсонской области.

Соответствующие кадры публикует fotoinform.net.

По информации издания, в разгар сезона на пляжах поселка негде ступить, все отели переполнены.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму туристов не прибавилось, даже в разгар сезона.

Также сообщалось, что на полуострове по-прежнему ситуация с туристами остается плачевной, о чем свидетельствуют свежие фото пляжей.

Ранее одно из топовых российских СМИ опубликовало статью, в которой говорилось, что с начала аннексии Крыма ситуация на полуострове лишь ухудшилась – цены стали неадекватно высокими, а инфраструктура и сервис остались на советском уровне. При этом Керченский мост никак не поспособствовал решению проблем в Крыму.

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