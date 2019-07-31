Ошеломительный "сезон" в Крыму: появились яркие фото пляжей с высоты птичьего полета

В сети опубликовали фото живописных пейзажей в оккупированном Россией Крыму, однако без туристов.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

С высоты птичьего полета сделали фото прибережной зоны в курортном городе Судак, а также пляжа "Татарка" в поселке Мысовое.

"Беспилотник Госдепа сделал ошеломляющие фото великолепного сезона 2019 в Судаке!", - написала блогер.

Также она прокомментировала фото популярного пляжа в Мысовом: "Ошеломляющий сезон".

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму туристов не прибавилось, даже в разгар сезона, а скоро уже август.

Напомним, на зависть оккупантам в Крыму, в сети показали фото и видео переполненных пляжей курортного поселка Лазурное Херсонской области.