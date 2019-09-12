Флагам мешает ветер: появились новые детали скандала с могилами бойцов АТО в Днепре

В Днепре получил продолжение скандал со снятием флагов с могил бойцов, погибших на Донбассе.

О нем сообщил Анатолий Виногродский в Facebook.

"Юлия (директор департамента социальной политики мэрии Днепра Юлия Дмитрова, - прим. ред.) судорожно ищет контакты семей погибших и им звонит, рассказывает, что все волонтеры и ветераны проплаченные и пиарятся перед какими-то выборами, только она хорошенькая и все годы работает для них. Вопрос, как же она работает, когда телефонов семей нет, а пишет им в личку и еще просит семьи дать контакты других семей и в закрытом чате "Верное Сердце" написать, что все волонтеры и бойцы проплаченные. На заявления родственников погибших вернуть флаги отвечает отказом, потому что над могилами ветер..." - рассказал он.

Напомним, что в Днепре разгорелся громкий скандал из-за самоуправства коммунальщиков, которые сняли сине-желтые флаги, установленные на Краснопольском кладбище у могил погибших на Донбассе бойцов.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Тернополем разгорелся скандал из-за мемориала погибшим героям.