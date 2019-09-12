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Изнасилование 12-летней девочки в Харькове: полиция сделала важное заявление

четверг, 12 сентября 2019, 11:59
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В Харькове полиция расследует факт избиения и изнасилования малолетней девочки. 12-летняя школьница находится в больнице. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.

Об этом сообщили на сайте областной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в Индустриальный отдел полиции 11 сентября. По адресу выезжали руководство главного управления отдела полиции, следственно-оперативная группа, патрульная полиция, судмедэксперты, передвижная криминалистическая лаборатория.

Инцидент случился, когда девочка возвращалась со школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Жертва самостоятельно вернулась домой, после чего ее с травмами и ушибами доставили в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство и разыскивают преступника. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз. Принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления.

Как сообщал "Апостроф",в сети появились фотографии предположительного подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Харькове.

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