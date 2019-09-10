Группа "Друга Ріка" посвятила клип онкобольным людям: главная роль досталась Янине Соколовой

Украинская группа "Друга Ріка" презентовала клип на песню "Сьомий день" - трек из седьмого студийного альбома коллектива "Пирамида".

Премьера видео состоялась во вторник, 10 сентября, на YouTube-канале группы. Свой новый видеоряд музыканты посвятили украинцам, столкнувшимся со страшной болезнью - раком.

В клипе снялась украинская телеведущая Янина Соколова, которой удалось побороть онкологию. А сам трек стал гимном большого мультимедийного проекта журналистки "Я, Нина", цель которого - рассказать обществу о том, что рак - не приговор.

"Если верить статистике, ежегодно примерно 140 тысячам украинцев диагностируют рак. Поэтому неудивительно, что так или иначе эта болезнь затрагивает почти каждую четвертую семью в Украине. К сожалению, я знаю, как сложно бывает человеку принять диагноз, а тем более найти в себе силы для дальнейшей борьбы. Однако у меня есть и другие примеры – это моя подруга Янина Соколова, которая даже в самые темные времена не теряла надежды и любви к жизни. Я буду счастлив, если наш новый клип поможет кому-то пережить страшный миг и подарит надежду на счастье, что бы не произошло", – прокомментировал лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

В клипе "Сьомий день" Янина Соколова играет возлюбленную Валерия Харчишина.

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