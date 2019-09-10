RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Группа "Друга Ріка" посвятила клип онкобольным людям: главная роль досталась Янине Соколовой

Клип опубликован с хэштегом #ВартоЖити

вторник, 10 сентября 2019, 17:55
читати статтю українською

Украинская группа "Друга Ріка" презентовала клип на песню "Сьомий день" - трек из седьмого студийного альбома коллектива "Пирамида".

Премьера видео состоялась во вторник, 10 сентября, на YouTube-канале группы. Свой новый видеоряд музыканты посвятили украинцам, столкнувшимся со страшной болезнью - раком.

В клипе снялась украинская телеведущая Янина Соколова, которой удалось побороть онкологию. А сам трек стал гимном большого мультимедийного проекта журналистки "Я, Нина", цель которого - рассказать обществу о том, что рак - не приговор.

"Если верить статистике, ежегодно примерно 140 тысячам украинцев диагностируют рак. Поэтому неудивительно, что так или иначе эта болезнь затрагивает почти каждую четвертую семью в Украине. К сожалению, я знаю, как сложно бывает человеку принять диагноз, а тем более найти в себе силы для дальнейшей борьбы. Однако у меня есть и другие примеры – это моя подруга Янина Соколова, которая даже в самые темные времена не теряла надежды и любви к жизни. Я буду счастлив, если наш новый клип поможет кому-то пережить страшный миг и подарит надежду на счастье, что бы не произошло", – прокомментировал лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

В клипе "Сьомий день" Янина Соколова играет возлюбленную Валерия Харчишина.

  • Солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров презентовал клип на свою новую песню "Перша леді", записанную совместно с хип-хоп-певицей, финалисткой шоу "Х-фактор-6" Алиной Паш (Alina Pash).
  • Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona представила в сети новый остросоциальный клип к песне "Булінг", в которым выступила против травли детей сверстниками.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Коллекция больше, чем в Кремле: Элтон Джон похвастался своими сокровищами

Авторы мемуаров о поездке Элтона Джона в СССР рассказали о слежке КГБ и экскурсиях музыканта

Звезда сериала "Зачарованные" в третий раз пошла под венец: кто стал избранником актрисы

Звезда сериала "Зачарованные" Холли Мари Комбс вышла замуж за ресторатора Майка Райана.

Отец Бритни Спирс отказался от опеки над певицей после обвинений в нападении на внука

У Бритни Спирс изменился опекун. Отец Бритни Спирс отказался опекать дочь после скандала с избиением сына певицы Шона Престона Федерлайна

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: