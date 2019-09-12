Полный ужас: появилось видео нового жилья людей после обрушения дома в Дрогобыче

Жителей обрушившегося в Дрогобыче дома, которые не смогли найти новое жилье самостоятельно, городские власти поселили в условиях, непригодных для жизни.

Об этом в своем блоге сообщает журналистка Виктория Балицкая.

Она пообщалась с семьей Хомичей, которых поселили в общежитии. Семья состоит из пяти человек, в том числе маленького ребенка.

"Местные власти подыскали им жилье, в котором, предполагаю, ни один из чиновников не стал бы жить. К туалету не ясно как подойти, а в душевой можно получить астму от плесени... Общая кухня, вещи держат на кроватях, окна без занавесок... Катастрофы и трагедии могут произойти и по независящим от чиновников причин, но то как власть заботится о жертвах трагедий это полная ее ответственность и это маркер эффективности и отсутствии уважения к ближнему", – пишет журналистка в комментарии к видео.

Напомним, подробнее о трагедии читайте в материале "Апострофа": Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео.