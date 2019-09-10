В Дрогобыче разгорелся скандал с жителями обрушенного дома: опубликованы фото

Жители дома, который обрушился 28 августа в Дрогобыче, жалуются на плохие условия проживания и отсутствие возможности забрать вещи из своих квартир.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, решением суда от 2 сентября дом на улице Грушевского, 101 был арестован. Местные власти и правоохранители не могут взять на себя ответственность и дать доступ людям к квартирам.

Анна Кирилюк, которая возглавила общественную организацию совладельцев квартир, рассказала, что не попала в квартиру, где жил ее сын, потому что дверь не открывалась.

"Дом просел после обвала. Нам запрещено подниматься. Кто что мог сразу после трагедии вынести, то забрал вещи. В квартирах все осталось, даже некоторые документы не забрали", - рассказывает Анна Кирилюк.

В общежитиях и гостиницах проживает 28 человек, по информации мэрии. Остальные жители дома самостоятельно нашли кров у родных, друзей, знакомых или арендовали жилье.

В тяжелых условиях оказалась семья Хомичей. Пятерым членам этой семьи, среди которых 5-месячный младенец, мэрия предоставила две комнаты в общежитии. Родители Андрея Фомича проживают в комнате, где только три кровати и стол, маленький шкаф они перенесли в комнату сына, невестки и маленького внука.

"Мы уже себе сами организовали здесь условия для проживания: коврики постелили, убрали, кровати переставили. Холодильник здесь был, что-то морозит. Кроватку для ребенка с женой сами из квартиры вынесли, даже не раскручивали, быстро все, только переживали, чтобы прошло в дверь. Волонтеры помогают. Хотелось бы желать лучшего жилья, потому что такие условия с ребенком ужасны. Люди вокруг живут, приходят с работы и слышен шум, ребенок просыпается. Говорят, что нам что-то ищут. Сейчас нет ничего. Предлагали в мэрии, чтобы спросили у друзей. Наша знакомая может нас взять, но без родителей. Я не хочу оставлять родителей, они должны быть у нас", - говорит Андрей Хомич.

Молодые родители показывают, как моют ребенка, ставя ванночку на пол, в бутылках приносят теплую воду. Готовят на кухне, находящихся на этаже. В душевой и туалете – антисанитарные условия.

Напомним, подробнее о трагедии читайте в материале "Апострофа": Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео.