Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Украинцы опять стали жертвами устаревшей коммунальной инфраструктуры, доставшейся в наследство еще от СССР. В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области обрушилась секция четырехэтажного жилого дома. Уже сейчас известно, что в результате страшного происшествия есть как минимум двое погибших.

"Апостроф" рассказывает все подробности произошедшей трагедии и вспоминает аналогичные случаи из прошлого.

Что произошло

В ночь на 28 августа около 2:46 в жилом доме по улице Грушевського, 101 в Дрогобыче прогремел взрыв, который обрушил секцию четырехэтажного жилого дома. На месте ЧП оперативно оказались спасатели ГосЧС и увиденное их шокировало. Вместо одной из секций подъезда в доме зияла огромная дыра.

По предварительной информации, в доме произошел взрыв бытового газа. Впрочем, впоследствии эту версию поставят под сомнение, так как никаких следов взрыва газа не обнаружено.

Десятки спасателей и более 20 единиц техники приступили к работе. Дом срочно отключили от газа, света и воды.

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Результаты работы спасателей не заставили себя ждать. Уже в первые часы из-под завалов были спасены трое взрослых и ребенок. Их тут же отправили в ближайшую больницу. В каком они состоянии, достоверно неизвестно.

Спустя менее чем три часа после ЧП на завалах работали 173 человека и 32 единицы техники. Рядом с домом установили палаточный городок.

Около 5:26 утра вновь пришли хорошие новости – из-под завалов спасли еще одного человека. Его впоследствии также госпитализировали.

Однако к семи утра появилась первая информация о погибшем. Его пол и возраст не сообщается. Также стало известно, что общее число спасенных из-под завалов увеличилось до семи человек, из которых четверо – дети.

В 8:20 на месте обрушения секции подъезда найдено тело еще одного погибшего.

К 11 часам на месте ЧП работают уже 450 спасателей. Из обрушившегося дома эвакуировали всех людей.

По последним данным известно о гибели двух мужчин, трех женщин и ребенка. Спасатели остаются на месте трагедии, продолжается активная фаза разбора завала строительных конструкций.

Что рассказывают очевидцы

По данным очевидцев, никакого взрыва газа в доме вовсе не было. Люди рассказывают СМИ, что еще недавно жаловались в ЖЭК на огромную трещину, которая появилась на доме. Им посоветовали делать ремонт за свои деньги.

Также люди рассказывают, что ночью четко слышали звук обрушения, но никакого взрыва никто не слышал.

Мэр Дрогобыча сообщил, что в обрушившейся секции проживали 14 человек. В ночь на 28 августа дома находились 13 из них.

Взрывы газа в Украине

Только в 2018 году в Украине несколько раз происходили ЧП со взрывом газа.

В августе взрыв газа произошел в многоэтажке в Харькове. Дом устоял, однако произошел мощный пожар. К счастью, обошлось без жертв.

14 декабря взорвался газ на третьем этаже дома в Фастове под Киевом. Погибли два человека.

Также в декабре произошел мощный взрыв в поселке под Харьковом. Частный жилой дом уничтожило едва ли не полностью. Обошлось без жертв.

Большое ЧП случилось в Украине в 2014 году, когда от взрыва газа была разрушена часть многоэтажного дома в Николаеве. Тогда погибли 7 человек.

Одно из самых страшных ЧП произошло в октябре 2007 года в Днепре. Тогда в результате взрыва газа в жилом доме погибли 23 человека, среди которых - дети. Пострадавшими в результате трагедии были более 400 человек.

Почему так происходит

Основная причина ЧП с газом – устаревшая инфраструктура. Коммунальщики жалуются, что даже несмотря на высокие тарифы, не могут обеспечивать своевременную замену или хотя бы профилактику имеющейся инфраструктуры.

Кроме того, есть мнение, что большинство ЧП случаются из-за несанкционированных работ, проводимых с газовыми трубами. Речь идет о неправильной установке газовых плит, котлов и прочего оборудования.