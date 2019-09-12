В России покрасили елки к приезду топ-чиновника: опубликовано видео

В российском городе Когалыма покрасили городские елки и траву к приезду министра спорта Павла Колобкова и главы "Лукойла" Вагита Алекперова.

Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

"Вот видно - крашеная трава и елка. Даже ствол покрасили", - говорят жители города.

Елки и трава находятся на центральной площади города.

Журналисты пытались получить комментарий в администрации Когалыма, но им это не удалось.

"В армии красят траву, а в Когалыме елки... Страшно подумать что станет с городской средой перед визитом Владимира Владимировича", - пишут пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Житомире к приезду президента Владимира Зеленского в одном из административных зданий старый побитый паркетный пол прикрыли новым зеленым ковром с геометрическим рисунком.