Освобожденных из плена России моряков начали допрашивать в ГБР: сеть в гневе

В Киеве начали допрашивать украинских моряков, которые были освобождены из плена Российской Федерации.

Допрос ведут сотрудники Государственного бюро расследований, о чем в Facebook сообщил их адвокат Николай Полозов.

По его информации, допрос ведется по делу о "Керченском инциденте", возбужденном по заявлению бывшего замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

В сети с недоумением восприняли данную новость. Люди в шоке от того, что после плена и постоянных допросов в России, моряков начинают допрашивать и на родине.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13 сентября пятого президента Петра Порошенко допросили в Государственном бюро расследований, также были переданы его письменные показания.