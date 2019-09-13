Под Харьковом закрывают школу и детсады из-за пожара на военном полигоне: свежие фото с места ЧП

Недалеко от села Клугино-Башкировка Чугуевского района продолжают ликвидировать пожар сухой травы и камыша на военном полигоне.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В связи с происшествием с 13 по 16 сентября включительно приостановлены занятия в Клугино-Башкировской школе в Чугуеве, закрыты детсады №2 и "Веселка" при в/ч А-0501.

Во избежание отравления продуктами сгорания также ограничено проведение учебных, спортивных и культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, говорится в распоряжении городского председателя.

Пожар начался 9 сентября в 9:50 утра. Горит камыш, трава и хвойная подстилка отдельными ячейками.

12 сентября пожар локализован, продолжается его ликвидация. Площадь горения составляет около трех гектаров, есть участки задымления, но без распространения огня. С огнем борются 70 спасателей.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 12 сентября, на военном полигоне воинской части А-0665 в Козелецком районе Черниговской области вспыхнул мощный пожар.